Parole chiare quelle di Milly Carlucci sul “caso” del possibile addio di Selvaggia Lucarelli da Ballando con le Stelle.

Arrivano in modo deciso e inequivocabile le parole di Milly Carlucci su Selvaggia Lucarelli e il suo ruolo a ‘Ballando con le Stelle’ che, nelle scorse settimane, era stato messo in dubbio per questioni legate a conflitti di interesse a causa della partecipazione come concorrente del suo compagno, Lorenzo Biagiarelli. A a SuperGuida TV, la conduttrice ha spiegato che sul ruolo della opinionista come giudice non ci sono mai stati dubbi.

Milly Carlucci e il “caso” Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle

Milly Carlucci

“Per quanto ci riguarda Selvaggia non è mai stata in discussione”, ha voluto esordire subito Milly Carlucci. “Dopo qualche anno può capitare qualche momento in cui si rende necessario parlarsi e confermarsi che ci si stima e ci si vuole bene. Questo avviene nel lavoro, come nell’amicizia e nei rapporti in genere”.

Nel periodo dei “dubbi”, almeno per i rumors, si era anche parlato di Arisa come sostituta della Lucarelli. In questo senso la Carlucci ha spiegato: “Arisa è nel mio cuore ed è stata un’ottima investigatrice al Cantante Mascherato, ma non ho mai pensato a lei come giurata di Ballando”. E su Selvaggia ancora: “È la migliore che c’è”.

Infine su quanto accaduto tra la giudice e Iva Zanicchi: “Sono polemiche innocenti e divertenti. Si discute di ballo, di passi, di personalità. Un grande gioco che continua in tutti i programmi Rai con grande successo. Quello che è successo tra Iva e Selvaggia si è subito concluso con le scuse di Iva accettate da Selvaggia. Discorso chiuso”.

Insomma, stop polemiche e via con la danza. Le intenzioni della conduttrice sono chiare.

Di seguito, invece, un vecchio post Instagram della trasmissione con tutto il cast di questa edizione:

