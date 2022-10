La convivenza forzata al GF Vip porta anche a dei possibili flirt. Cristina Quaranta sembra essersi presa una cotta per un coinquilino…

Polemiche, squalifiche, discussioni, ma anche flirt, veri o possibili. Al GF Vip succede davvero di tutto e questa volta la protagonista sembra essere Cristina Quaranta che, secondo alcuni telespettatori ma anche secondo dei coinquilini della Casa, sembra essersi presa una bella cotta per un altro concorrente…

GF Vip, Cristina Quaranta ha un debole per un concorrente

Cristina Quaranta

Pare che Cristina Quaranta abbia messo gli occhi su Antonino Spinalbese che in diverse occasioni ha già ricevuto il suo sostegno. Secondo i telespettatori ci sarebbero una serie di indizi che porterebbero a questa conclusione.

Negli ultimi tempi, diversi utenti social hanno notato come la Quaranta difenda sempre e a prescindere Spinalbese. Inoltre la sua ultime lite con Nikita è nata proprio “a causa” di Antonino. Quando, poi, il parrucchiere aveva manifestato il desiderio di uscire dalla Casa, proprio Cristina era stata tra le persone in prima linea per provare a fargli cambiare idea dicendo pure che se lui avesse lasciato il reality anche lei avrebbe fatto lo stesso.

Non mancano poi degli atteggiamenti che non lasciano spazio ad interpretazioni. Ad esempio le smorfie della donna quanto Spinalbese parla con altre concorrenti.

Infine, l’ultimo indizio che sembra essere una vera e propria prova. Proprio ieri Patrizia Rossetti parlando con Luca Salatino ha alimentato il gossip sulla presunta cotta della Quaranta dicendo: “La Quaranta che fa la fissata lessa con Antonino”. Un commento che ha confermato quindi le sensazioni dei fan del GF che a questo punto non vedono l’ora di comprendere se le cose potrebbero indirizzarsi in una certa maniera. Staremo a vedere…

Di seguito un recente post Twitter di un utente che ha sottolineato le parole della Rossetti:

"cristina sta a fare la figa lessa, è tutto il giorno con antonino" patty lipsticksssss ⚰️⚰️⚰️ #gfvip — ☆ il sorriso di nikita terrorizza la 40 ☆ (@molletta14) October 19, 2022

