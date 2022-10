Originale trovata di Alessia Marcuzzi che ha viaggiato da Roma e Milano in pigiama e si è mostrata in centro con look “per dormire”.

Bellissima e simpaticissima come sempre, Alessia Marcuzzi ha sorpreso tutti in queste ore mostrandosi in viaggio da Roma a Milano in treno in pigiama. Non solo. Come se non bastasse, la nota conduttrice e showgirl ha scelto pure di girare per le vie del centro del capoluogo lombardo – al Duomo per intenderci – sempre in outfit “per la notte”. Il motivo? Assolutamente unico…

Alessia Marcuzzi in pigiama a Milano: il motivo

Alessia Marcuzzi

Come mostrato dalla stessa Alessia Marcuzzi sulle sue stories Instagram, la showgirl è uscita di casa a Roma in pigiama diretta alla stazione Termini. A quel punto è salita sul treno direzione Milano. Una volta arrivata, eccola muoversi in città in modo particolare.

Infatti, l’outfit con cui si è spostata in questi momenti la conduttrice era assolutamente singolare. In piagiama…

La 49 ha fatto ogni spostamento con valigia, cuscino e un pigiama in seta color verde cobalto al quale ha abbinato anche la mascherina da notte. Ai piedi, simpatiche pantofole da camera.

La Marcuzzi ha spiegato che ha scelto di indossare questo look particolare per il suo imperdibile ‘Pigiama Party Luce Beauty’ a la Rinascente, dove ha appena inaugurato il corner del suo brand di prodotti beauty e dove il dress code richiesto è appunto “il tuo miglior pigiama”.

La donna della tv ha spiegato di voler essere la prima ad entrare per l’occasione e, infatti, si è mossa con un giorno di anticipo visto che l’apertura è prevista per oggi, 20 ottobre.

“Ragazzi è tutto normale. Bisogna avere quel tocco di follia! Io mi voglio mettere in fila per prima, forse cambio pigiama, ne ho anche un altro…”, ha detto la Marcuzzi sui social mentre camminava per le vie di Milano passando anche al Duomo.

Di seguito il post Instagram della Marcuzzi col video dell’uscita molto speciale…:

Riproduzione riservata © 2022 - DG