Possibili novità in arrivo per quanto riguarda la programmazione di Mediaset ed in particolare Barbara D’Urso. Cosa filtra nell’ambiente.

Sono stati tanti i rumors sul futuro di Barbara D’Urso come conduttrice. Si era parlato in passato di un addio a Mediaset e di un rinnovo di contratto che non sarebbe arrivato. Ora, invece, le sensazioni sono decisamente opposte soprattutto quelle che arrivano da “un esperto” del settore.

Barbara D’Urso torna in prima serata?

Barbara d’Urso tornerà presto a condurre un programma in prima serata anche se al momento non è dato sapere quando e come.

Di questo ne è convinto, come detto, uno che di tv e di Mediaset, ne sa qualcosa: Maurizio Costanzo. Il noto conduttore e giornalista ha parlato anche di questo nella sua recente rubrica televisiva sul settimanale Nuovo.

“Prima o poi Barbara d’Urso tornerà in prima serata. Ha già ben condotto La Pupa e il Secchione. Il ritorno del suo Live credo sia improbabile e capisco che molti telespettatori siano delusi”, le parole di Costanzo.

La conduttrice napoletana, in questa stagione televisiva, è rimasta alla guida di un solo programma, Pomeriggio 5 ma non è detto che in futuro le cose possano cambiare.

Difficile pensare ad un’altra edizione de ‘La Pupa e il Secchione’ su Italia Uno dato che l’ultima non ha raggiunto gli ascolti sperati dall’azienda.

Inoltre è anche difficile ipotizzare quale trasmissione le potrà essere affidata. Infatti, non sono previste puntate di ‘Live-Non è la d’Urso’.

Insomma. Carmelita resta fedele alla sua azienda e magari in futuro troverà di nuovo modo di farsi affidare una nuova trasmissione. Se lo dice poi un esperto del settore come Maurizio Costanzo c’è da crederci. Non resta che attendere quando questo avverrà, per la gioia della stessa D’Urso e poi dei telespettatori suoi fan.

Di seguito un recente post Instagram di Carmelita:

