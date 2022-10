Sempre bellissima e in perfetta forma, Anna Falchi esalta il suo fisico sul red carpet della Festa del Cinema a Roma. Ma forse esagera…

Nessun nuovo gossip o rumors d’amore, ma “solo” un outfit che ha fatto molto parlare di lei. Anna Falchi ha colpito tutti sul red carpet della Festa del Cinema a Roma con un abito nero dalle (forse) eccessive trasparenze. Infatti, il vestito scelto non lasciava davvero nulla all’immaginazione…

Anna Falchi e le trasparenze…

Anna Falchi

Anna Falchi si è regalata la prima uscita mondana col nuovo compagno Walter Rondinò. La 50enne ha sfilato sul red carpet della Festa del Cinema di Roma per la prima del film “Lola” e ha fatto centro colpendo tutti col suo fisico.

La nota attrice, infatti, ha indossato un abito nero effetto nude look che ha davvero mostrato tutte le sue forme. La Falchi, senza reggiseno, ha fatto molto parlare per le trasparenze che, va detto, sono pure state enfatizzate dalle potenti luci dei riflettori.

La donna si è presa la scena mettendosi in posa davanti ai fotografi prima da sola e poi con l’esperto di comunicazione aziendale. I due si sono mostrati molto complici e in sintonia, segno che le cose tra loro stanno andando bene.

Gli altri dettagli del vestito da sera sono stati senza dubbio il corpetto in pizzo a collo alto, per altro impreziosito da ricami verticali, poi una fascia che stringeva la gonna all’altezza della vita. Infine, anche la sottoveste in velo che spunta dallo spacco. Un dettaglio decisamente sensuale che ha completato il look reso ulteriormente magico da un paio di décolleté con brillantini ai piedi e una pochette di paillettes in mano. In più anche degli orecchini a filo con diamanti.

Di seguito un post Twitter con le immagini del Red Carpet:

Incidente hot per Anna Falchi sul red carpet! Ops, la camicetta è trasparente #gossipitalianews pic.twitter.com/gQ5vh80or5 — GossipItalia (@GossipItalia3) October 20, 2022

