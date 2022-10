Una terribile notizia è arrivata via social. Un grave lutto nel mondo della tv: morto l’ideatore di una famosa soap.

Una terribile notizia è arrivata in queste ore via social. Un grave lutto ha colpito il mondo della tv: l’ideatore della famosa soap ‘Un Posto Al Sole‘, Wayne Doyle, è morto. 26 anni fa aveva appunto creato il tutto riadattando per l’Italia il format della soap australiana ‘Neighbours’.

Lutto nel mondo della tv: il post social

Come detto, Wayne Doyle, tra i creatori della soap di Rai3 ambientata a Napoli, ‘Un Posto Al Sole’, è morto nelle scorse ore. L’annuncio è arrivato attraverso le pagine social della produzione dove si può leggere una dedica molto sentita ed emozionante per l’uomo che, insieme ad Adam Bowen e Gino Ventriglia, con la collaborazione di Michele Zatta, 26 anni fa aveva dato origine al tutto adattando all’Italia il format della soap australiana ‘Neighbours’.

“26 anni fa hai dato vita a Un posto al sole… oggi ci lasci ancora una volta parole preziose… Grazie, di tutto Wayne”, si legge nel messaggio scritto su Instagram dal profilo ufficiale della soap con tanto di foto di Doyle a cui è stata allegata una sua commovente lettera, riportata in inglese e in italiano.

“Ridere spesso e tanto,

Conquistare il rispetto di persone intelligenti e l’affetto dei figli,

Guadagnare l’apprezzamento di critici onesti e sopportare il tradimento di falsi amici,

lasciare il mondo un po’ meglio,

sia con un figlio sano,

un piccolo giardino o una condizione sociale riscattata,

Sapere che anche una sola persona ha respirato meglio perché hai vissuto,

questo è avere avuto successo.

Ciao amici miei,

è stata una splendida giostra.



Wayne Mark Doyle”.

Di seguito il post Instagram con l’annuncio:

