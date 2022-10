Adriana Volpe ha commentato le ultime vicende del GF Vip e non ha risparmiato alcuni commenti duri su Antonino Spinalbese.

Nella scorsa edizione era tra le opinioniste in studio, ma nonostante la mancata conferma, Adriana Volpe non smette di dire la sua sul GF Vip. Intervistata da Chi e precisamente da Casa Chi, la nota conduttrice ha parlato di molti aspetti del reality anche se spiccare sono state le parole su Antonino Spinalbese.

Adriana Volpe: le parole su Spinalbese e non solo

ADRIANA VOLPE

Parlando del GF Vip, Adriana Volpe ha avuto modo di dire la sua sui concorrenti che maggiormente l’hanno colpita in positivo ma anche in negativo. In quest’ottica durissimo il commento su Spinalbese: “Antonino? Quanto è convinto… certo che mettere sul curriculum stare con Belen… Però ci metterei anche che è pure finita. È molto convinto e non sempre esce fuori il lato buono”. E ancora: “Questa del GF è un’edizione un po’ strana e particolare. Sto ancora cercando l’anima bella là dentro. Penso verrà fuori. Cerco luce lì dentro invece vedo tutti molto spigolosi”.

Parlando ancora di Spinalbese: “A lui piace il gioco tra Ginevra, Giaele e Antonella. Lui è egocentrico. Proiettato su se stesso. Potrebbe fare la pubblicità ‘gira tutto intorno a me’. Ha detto che è uno generoso? Per il momento non c’è tutta questa generosità, ecco”.

Passando all’aspetto fisico: “Oggettivamente, belloccio? Sì, che gli vuoi dire. Però un uomo deve essere affascinante. Gli uomini sono interessanti quando capisci per cosa combattono, devono essere gladiatori. Lui è un miciotto”.

In positivo, invece, la Volpe ha parlato di Nikita: “La mia preferita in questo momento per me è Nikita Pelizon. Dopo il caso di Marco Bellavia sta dimostrando carattere. Ha quel sorriso che io adoro. Anche quando ci sono dei problemi molte volte, uno decide di mettere un bel sorriso per cercare di non far pena. Lo riconosco”.

Di seguito il post Instagram di Casa Chi:

