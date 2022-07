Un Posto al Sole è la soap Rai che va ormai in onda dal 1996, ambientata nella splendida Napoli. Ecco come vederla in tv e in streaming

Un Posto al Sole è la soap tutta italiana che va in onda ormai dal 21 ottobre del 1996. La più longeva tra i prodotti made in Italy: ambientata a Napoli, continua ad appassionare i fan e nel luglio del 2022 (per la precisione venerdì 29) ha toccato pure il traguardo delle 6000 puntate. Una certezza di casa Rai considerati i numeri come una certezza è ormai la sua collocazione oraria. Ma vediamo come fare a vedere le puntate di Un Posto al Sole, quando vanno in onda e come fare a recuperare le puntate perse guardandole in streaming.

Come vedere in streaming Un Posto al Sole

Le puntate di Un Posto al Sole in streaming sono disponibili per chi volesse gratuitamente sulla piattaforma Rai Play. Un modo per non perdere nemmeno un episodio: sulla piattaforma non solo si potranno rivedere le puntate ma sarà possibile, grazie alla funzione diretta, vedere live dal proprio computer, da smart tv o da tablet Un Posto al Sole in diretta.

Un Posto al Sole in tv: orario e canale

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20.45 su Rai 3. Come detto è possibile vederlo. non solo in diretta tv ma pure in diretta su Rai Play.

panoramica napoli

Un Posto al Sole: dove è ambientata e di cosa parla

La soap è di casa a Napoli, dove si svolgono le vicende dei protagonisti. In particolare a Posillipo, dove sorge Palazzo Palladini che è il cuore di tutte le vicende. Tutto è nato infatti dalle storie degli abitanti di quel palazzo: dai proprietari fino agli altri inquilini. Storie che continuano ad intrecciarsi ancora oggi.

