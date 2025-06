Cinquanta sbavature di nero: trama, cast e trailer del comic-movie

Il film Cinquanta sbavature di nero è firmato dagli stessi produttori di Scary Movie: ecco la trama, il cast e il trailer.

Se avete voglia di guardare un film divertente e satirico, Cinquanta sbavature di nero fa per voi. Come suggerisce il titolo, prende spunto dal celebre Cinquanta sfumature di nero, ma lo fa in chiave ironica. Scopriamo la trama, il cast e il trailer.

Cinquanta sbavature di nero: trama e trailer

Uscito nel 2016 con la regia di Mike Tiddes, il film Cinquanta sbavature di nero (titolo originale Fifty Shades of Black) è una commedia divertente. Per intenderci, i produttori sono gli stessi di Scary Movie e Ghost Movie, quindi non stupisce che abbia ottenuto quattro candidature ai Razzie Awards. La trama, pur non essendo eccessivamente profonda, riesce a tenere incollati allo schermo per tutta la durata della pellicola.

I protagonisti del film sono Christian Black, un imprenditore di colore che è diventato ricco grazie al traffico di droga, e Hannah Steele, studentessa di letteratura inglese che lavora come commessa in un negozio di ferramenta. Quando un’amica chiede ad Hannah di sostituirla nell’intervista che deve fare a Christian accade l’impensabile: una passione irresistibile, in cui l’uno veste i panni di dominatore e l’altra di sottomessa.

Ovviamente, volendo essere una parodia di Cinquanta sfumature di nero, il tono è ironico e a, a tratti, demenziale. Ad esempio, la famosa stanza dei giochi della pellicola erotica diventa il luogo dove giocare con gamepad e consolle, mentre il tour con l’elicottero privato si trasforma in una corsa su un autobus di linea.

Ecco il trailer di Cinquanta sbavature di nero:

Il cast del film Cinquanta sbavature di nero

Da Cinquanta sbavature di nero non ci si può aspettare niente di che, se non qualche risata. Parliamo sempre di un comic-movie, una parodia che può far morire dalle risate oppure annoiare terribilmente. In ogni modo, il cast merita: Marlon Wayans, Kali Hawk, Andrew Bachelor, Affion Crockett, Kate Miner e Tina Grimm.