Un Posto al Sole raggiunge il numero record di 6.000 puntate: è la soap opera italiana più longeva di sempre.

Un Posto al Sole non ha bisogno di molte presentazioni: è la soap opera italiana più amata e seguita di sempre. Ma è anche la più longeva. Con la puntata in onda venerdì 29 luglio 2022 su Rai 3 tocca quota 6.000 episodi: un vero e proprio record, basti pensare che nessun’altra serie TV o soap opera italiana è durata così tanto. La prima puntata in assoluto è andata in onda il 21 ottobre 1996, da lì in poi sono stati girati e trasmessi migliaia di altri episodi per un totale di 26 stagioni (compresa l’attuale), ma non finisce qui: i produttori di Un Posto al Sole infatti non hanno infatti intenzione di chiudere i battenti e la soap opera è destinata a proseguire e a stabilire nuovi record di longevità.

Un Posto al Sole: la puntata 6.000

Quella in onda venerdì 29 luglio 2022 è quindi una puntata speciale di Un Posto al Sole e non potrebbe essere altrimenti visto quanto è amata questa soap opera e quanto sia seguita, tanto che negli scorsi mesi, quando si era parlato di un possibile cambio di collocazione nel palinsesto di Rai 3, i fan della fiction si erano rivoltati chiedendo che le puntate continuassero a essere trasmesse alle ore 20.45, come sempre (l’idea era quella di anticipare la messa in onda alle ore 18.30).

panoramica napoli

Un Posto al Sole: gli ascolti

Un Posto al Sole, nonostante la grande concorrenza sugli altri canali nella fascia oraria tra le 20.45 e le 21.15, fa registrare una meda di 1,6 milioni di spettatori a puntata per uno share intorno al 7%: dati di ascolto davvero buoni che hanno permesso a questa soap opera di proseguire negli anni e arrivare a toccare quota 6.000 episodi. Quota che è pronta a essere superata.

Riproduzione riservata © 2022 - DG