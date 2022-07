Ecco chi sono i cantanti che vedremo esibirsi sul palco nella puntata di martedì 26 luglio di Battiti Live 2022.

Musica e divertimento sono i due ingredienti principali di Battiti Live 2022 una delle trasmissioni più seguite dell’estate, come dimostrano gli ottimo dati di ascolto che ogni puntata ha fatto finora registrare. Le puntate sono in totale cinque e martedì 26 luglio va in onda la quarta, che è stata registrata a Gallipoli lo scorso 3 luglio. Vediamo ora tutto quello che c’è da sapere riguardo proprio a questa puntata di Battiti Live 2022 e chi sono i cantanti che vedremo esibirsi sul palco.

Battiti Live 2022: i cantanti della quarta puntata

Vediamo allora chi sono tutti i cantanti protagonisti della puntata in onda su Italia 1 martedì 26 luglio di Battiti Live 2022:

Alan Palmieri e Elisabetta Gregoraci a Battiti Live

Rkomi, The Kolors, Elodie, La Rappresentante di Lista, Raf, Aka7even, Gemelli Diversi, Michele Bravi, Francesca Michielin, Carl Brave, Sottotono, Follya, Il Tre, Topic, Baby K, Alex, Fedez, Mara Sattei, Tananai, Dargen D’Amico, Alvaro Soler, Anna, Lazza, Rocco Hunt, Sissi, Ana Mena, Andrea Damante, Kayma, Erwi.

Non mancano poi le esibizioni on the road e i protagonisti di questa puntata sono Alex, che si esibisce da Manfredonia, e Baby K che possiamo vederla esibirsi da Francavilla Fontana.

Battiti Live 2022, la puntata di martedì 26 luglio

Come sempre, è Italia 1 a trasmettere in prima serata la puntata. Ma chi non avesse la possibilità di vederla martedì 26 luglio o non potesse guardarla in TV può sempre vedere Battiti Live 2022 in streaming.

Ricordiamo inoltre che, per il sesto anno consecutivo, i conduttori di Battiti Live 2022 sono Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri che, nel corso di tutte e cinque le puntate, verranno ancora una volta affiancati da Mariasole Pollio.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG