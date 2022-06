Ecco dove vedere in TV e in streaming Battiti Live 2022: cinque serate con la grande musica condotte da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri.

Cinque serate, cinque appuntamenti con la grande musica: è il Battiti Live 2022, ormai un appuntamento fisso nell’estate italiana. Anche se non in diretta, anche quest’anno sarà ovviamente possibile vedere tutte e cinque le serate in TV e in streaming: a condurre questa edizione, per la sesta volta consecutiva, è la coppia formata da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, che saranno sempre affiancati da Mariasole Pollio. In totale sono 80 gli artisti che si esibiranno.

Dove vedere Battiti Live 2022 in streaming e in TV?

Ma dove vedere Battiti Live 2022 in TV? A trasmettere le cinque serate è come sempre Italia 1 ogni martedì sera, a partire dal 5 luglio 2022, in prima serata (dalle ore 21.20 circa). Ma si può vedere Battiti Live 2022 in streaming? La risposta è sì: per vedere le cinque serate on demand, dal computer, dallo smartphone o dal tablet, basta collegarsi alla piattaforma Mediaset Infinity.

Alan Palmieri e Elisabetta Gregoraci

Ecco il riepilogo di tutte le date di Battiti Live 2022:

La prima puntata in onda martedì 5 luglio su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity.

La seconda puntata, in onda martedì 12 luglio su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity.

La terza puntata, in onda martedì 19 luglio su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity.

La quarta puntata in onda martedì 26 luglio su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity.

La quinta puntata, in onda martedì 2 agosto su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity.

Battiti Live 2022: le location

Quali sono le città da cui Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri conducono Battiti Live 2022? Le prime due puntate sono a Bari, la terza e la quarta a Gallipoli, la quinta e ultima puntata a Trani.

