Indiscrezioni sulla nuova edizione di Amici che partirà a settembre: addio a due storici professori. Cosa è successo.

Mancano ancora le conferme ufficiali, ma sembra proprio che per la nuova edizione di Amici ci saranno delle novità, soprattutto tra i banchi dei professori. Ebbene sì, perché secondo quanto si apprende dalle prime indiscrezioni, ben due maestri non ci saranno più e saranno sostituiti da delle vecchie conoscenze.

Amici, cambiano i professori

Fonte foto: https://www.facebook.com/AmiciDiMariaDeFilippi/

Secondo le recenti indiscrezioni riportate da Tv Blog e da Davide Maggio, potrebbero esserci novità per la nuova edizione di Amici di Maria De Filippi. In modo particolare per quanto riguarda i professori.

Ci sarebbero delle conferme ma anche delle novità, con tanto di addii. Le certezze sono rappresentate da Alessandra Celentano, veterana della trasmissione, e Raimondo Todaro, impegnati nella danza. Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini torneranno, invece, a giudicare e guidare i talenti canori.

Fin qui nulla di nuovo rispetto all’ultima edizione. La novità, però, è nei restanti due professori. Infatti, pare proprio che Anna Pettinelli e Veronica Peparini non faranno parte della prossima annata. Al loro posto ci saranno, per quanto riguarda il canto, Arisa e per il ballo, invece, Emanuel Lo, marito di Giorgia.

In modo particolare sulla Peparini ci sarebbero ulteriori dettagli. Secondo quanto si apprende da Amedeo Venza, esperto di gossip, dietro l’addio della professoressa ci sarebbero dei malumori interni col programma al momento non confermati. L’unica cosa certa è che la donna ha scritto sui social: “Gratificata di questo periodo intenso, guardo in avanti con passione e stimoli sempre nuovi”.

Dichiarazioni che potrebbero appunto far pensare ad un cambio di abitudini lavorative e, quindi, all’addio ad Amici. Non resta che attendere ancora qualche settimana o l’annuncio dello stesso talent show.

Di seguito, invece, un recente post Instagram dall’account ufficiale del programma con i casting:

Riproduzione riservata © 2022 - DG