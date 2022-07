Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro hanno celebrato il battesimo di Gabriele e a fare da padrino è proprio Alfonso Signorini, grazie al quale la coppia si è conosciuta e innamorata.

Ad Agrigento, si è svolto il battesimo del piccolo Gabriele tra le braccia dei suoi genitori Clizia e Paolo. A fare da padrino è stato Alfonso Signorini che ha tenuto anche un discorso, dopo le celebrazioni. La coppia è nata al GF Vip e così hanno deciso che proprio il conduttore avrebbe avuto l’onore di celebrare questa prima importante tappa del loro bambino.

Il battesimo di Gabriele e il discorso di Alfonso Signorini

Gabriele è stato battezzato, presenti anche la nonna e il nonno Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro che erano davvero emozionati. Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro non sono stati molto social durante le celebrazioni ma poi hanno condiviso una storia in cui dichiaravano ai fan: “Siamo felici ma ko. Non siamo stati social perché abbiamo vissuto un momento magico e abbiamo voluto godere di questo momento. Domani vi racconterò la nostra fiaba”.

Durante la festa per il figlio della coppia del GF Vip, Alfonso Signorini non poteva non fare un discorso pieno di orgoglio ed emozione: “Clizia mi disse, “Alfonso, voglio fare questa esperienza per ricominciare da capo la mia vita”. Mi disse “non voglio innamorarmi, voglio vivermi l’allegria”. Io mi sono innamorato di questo viso meraviglioso. Poi è arrivato lui, mi disse “A me non interessa niente dell’amore, voglio fare una nuova esperienza“.

E ancora: “L’amore quando c’è non si può combattere, sono felice che questo bambino meraviglioso sia qua perché questa è la dimostrazione che non solo il GF VIP è vero, a differenza di quanto dicono che è tutto scritto e finto. Questa è la dimostrazione di vita vera, con il loro amore combattuto, sono contento perché al di là del Grande Fratello, a noi interessa la vita, l’amore, le emozioni.“

“Quindi sono contento perché questo bambino è anche un po’ mio, spero di poterlo aiutare ed essere una guida per lui” ha chiosato il conduttore.

