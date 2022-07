Sharon Stone manda un messaggio body positive e lo fa nel modo più sensuale possibile mostrandosi un tutta la sua bellezza.

64 anni e non sentirli. Ma soprattutto non dimostrarli. Sharon Stone si mostra sui social in tutta la sua bellezza e lo fa con un post in topless con tanto di messaggio per i fan che la seguono con chiaro riferimento alle “imperfezioni”.

Sharon Stone, foto in topless sui social

SHARON STONE

Sharon Stone a 64 anni è ancora un’icona di bellezza e non lo diciamo noi, lo dicono i fatti. Vedere per credere il recente post sui social che l’attrice non ha avuto timore a condividere. In queste ore, la diva del grande e piccolo schermo ha postato un suo scatto in topless che ha mandato in visibilio tutti i suoi fan, ben oltre 3 milioni su Instagram.

La Stone si è mostrata in un atteggiamento rilassato e divertito a bordo piscina con tanto di slip di un costume ma senza pezzo di sopra. A corredo della foto, ecco anche la didascalia con messaggio body positive: “Imperfetta e grata in un giorno perfetto”, le sue parole.

La sua foto ha subito scatenato i commenti dei seguaci che l’hanno trovata assolutamente bellissima e perfetta. “Sei una meraviglia”, “Spettacolare”, “Ma come fai ad essere così favolosa?”, sono alcuni dei messaggi che gli utenti le hanno scritto.

L’attrice si sta godendo qualche momento di relax dopo aver trascorso alcuni giorni anche in Italia dove ha preso parte alla sfilata evento organizzata a Siracusa da Dolce e Gabbana. Sharon ha pubblicato anche diverse foto dalla Sicilia e in altri luoghi del Bel Paese apprezzando tutto, dal panorama al cibo, e confidando di avere un vero debole per l’Italia. Dal canto nostro possiamo supporre che anche tanti italiani abbiano un debole per lei…

Di seguito il post Instagram della nota attrice:

