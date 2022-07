Storia social di Selvaggia Lucarelli contro Chiara Ferragni: polemica dopo un video troppo “leggero” dell’imprenditrice digitale.

Che tra le due non scorra buon sangue è noto. E allora ecco che non poteva mancare una nuova polemica tra Selvaggia Lucarelli e Chiara Ferragni. La giornalista e opinionista tv se l’è presa con l’imprenditrice digitale per un video relativo alle persone che prendono oggetti dagli hotel dopo avervi soggiornato. La moglie di Fedez, infatti, su TikTok aveva in pratica ammesso – o almeno fatto intendere – di essere “colpevole” e di far parte di quella cerchia di persone che lo fanno.

Selvaggia Lucarelli contro Chiara Ferragni: cosa è successo

“Qualcuno spieghi a Chiara Ferragni, colei che denuncia situazioni di illegalità a Milano, che portarsi a casa la biancheria dagli hotel non è una cazzatina con cui fare contenuti su Tik Tok, è un reato. Gli albergatori sostengono delle spese, non sono omaggio o oggetti mono uso”.

Sono queste le parole di Selvaggia Lucarelli che chiama in causa la Ferragni. “Quello che per l’ospite può sembrare un divertimento, un gesto innocente, un stupidaggine, in realtà, per legge è un reato. Appropriarsi indebitamente di oggetti dell’albergo è considerato a tutti gli effetti un furto, un reato punito con la reclusione da sei mesi ai tre anni e con una multa da 154 a 516 euro”.

Lo sfogo della Lucarelli è da ricondurre ad una recente “denuncia” che la Ferragni aveva fatto al Sindaco di Milano Beppe Sala a proposito dell’aumento dei casi di furto nel capoluogo lombardo. Anche in quel caso, dopo la risposta del numero uno della città, c’erano state delle polemiche.

Vedremo se e quando ci sarà una risposta da parte dell’influencer e moglie di Fedez. Come detto in precedenza, tra la giornalista e opinionista non c’è certo un bel rapporto tanto che già in passato tra lei e la coppia c’era stato modo di vedere nette posizioni di scontro concluse in modo non pacifico.

Di seguito, invece, un recente post Instagram della Lucarelli in vacanza:

