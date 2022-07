Belen Rodriguez è tornata con Stefano De Martino e le loro foto insieme hanno generato grande rumore e anche qualche parere negativo…

La mamma è sempre la mamma. Ecco perché non deve stupire che a difendere Belen Rodriguez sui social ci abbiamo pensato la signora Veronica Cozzani. Ebbene sì, perché la madre della bella argentina è intervenuta per rispondere ad un hater che aveva criticato sua figlia…

Belen attaccata da un hater: interviene sua madre

Belen Rodriguez

Sui social, si sa, la critica è dietro l’angolo. Non fa certo notizia un commento un po’ fastidioso di un utente, specie se si tratta di questioni amorose legate a volti noti come Belen Rodriguez e Stefano De Martino. A far parlare, però, questa volta, è l’intervento non della diretta interessata presa di mira, bensì di sua madre.

Qualche giorno fa, infatti, la showgirl argentina aveva condiviso quello che è diventato il bacio dell’ufficialità. Del ritorno pubblico insieme con il suo ex compagno e padre del primo figlio Santiago. Proprio quel post e quell’effusione erano stati oggetto di polemiche da parte di un utente che aveva scritto rispondendo ad un altro commentatore: “Ma l’amore su cosa vince? Ha fatto una figlia con un altro uomo con leggerezza”,

Il finale della frase, infatti, non è piaciuto ai più e tra questi anche alla madre di Belen Rodriguez. La signora Cozzani, infatti, ha immeditamente risposto: “Cosa vuol dire? Questo si chiama vivere! Si cade, si sbaglia e ci si può rialzare quante volte è necessario! Questo è vivere”. Da precisare che, sebbene la risposta sia stata immediata, sul web tale “siparietto” è diventato virale solamente nelle ultime ore.

Questo il post Instagram della showgirl dove nei commenti è possibile trovare quello dell’hater con la risposta della madre dell’argentina:

