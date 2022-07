Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini pizzicati a “casa” Briatore al Billionaire di Porto Cervo. Ormai i due fanno coppia fissa…

Prima le effusioni bollenti in barca, poi le vacanza di famiglia con annesse possibili presentazioni ufficiali. Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini non si nascondono più e questa volta sono stati visti divertirsi al Billionaire di Porto Cervo “casa” di Flavio Briatore.

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini al Billionaire

Michelle Hunziker

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini non si nascondono più. Ormai da diverso tempo, la conduttrice svizzera sembra essersi ufficialmente stabilita in Sardegna per trascorrere l’estate con quello che possiamo definire a tutti gli effeti il niovo fidanzato. L’ennesima conferma è arrivata dalla recente serata al Billionaire di Porto Cervo dove i due sono stati pizzicati non dai paparazzi ma dalle telecamere dello stesso locale.

Sono stati, infatti, gli stessi uomini che gestiscono le pagine social del Billionaire, noto ristorante di Flavio Briatore, a condividere con dei filmati le immagini dei due che sembrano divertirsi alla grande. Balli, sorrisi e anche effusioni bollenti in pubblico con il bel Giovanni che senza problemi bacia la sua favolosa Michelle.

Tra un sorriso e un passo di danza, tra i due sembra esserci grande feeling. Sebbene le riprese non siano ancora diventate virali, sul web, specialmente su Instagram è possibile ancora trovare qualche scatto.

Sui rispettivi profili, invece, nessuna foto insieme a sancire la loro unione ma siamo sicuri che, continuando di questo passo, arriverà presto qualche annuncio.

Di seguito, invece, un altro post Instagram della conduttrice durante queste vacanze sarde:

