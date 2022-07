Terminata la stagione televisiva, anche Barbara D’Urso si gode le meritate vacanze. Sui social le foto di queste giornate in compagnia…

Estate, tempo di relax e spensieratezza. Anche Barbara D’Urso ha colto quindi l’occasione di staccare la spina dal piccolo schermo e rilassarsi tra piscina e serate all’insegna della compagnia dei suoi amici. Sui social, diverse le foto di queste settimane. Andiamo a scoprire dove sta trascorrendo le sue vacanze Carmelita…

Barbara D’Urso e le sue vacanze spensierate

Barbara D’Urso

Vacanze meritate per Barbara D’Urso dopo una stagione in tv decisamente impegnativa. Messe da parte le voci di un possibile licenziamento da parte di Mediaset, ora assolutamente più lontano che mai, la conduttrice ha tempo fino a settembre per ricaricare le batterie e, giustamente, ora si sta godendo del sanissimo riposo.

Da quanto mostrato dalla stessa presentatrice, la D’Urso non ha scelto, almeno per ora, mete esotiche o i classici luoghi super amati dai Vip, bensì un’estate all’insegna di famiglia e amici.

Carmelita, infatti, sembra essersi spostata nella sua villa di Capalbio. La donna sembra essere molto felice e serena e sta trascorrendo queste giornate in compagnia di tanti amici, ogni giorni diversi. Le foto su Instagram confermerebbero quanto detto.

Nella splendida tenuta in Toscana, infatti, la conduttrice ed i suoi ospiti si divertono tra piscina e gli ampi spazi verdi che circondano la villa.

Non mancano balli, musica, risate e, ovviamente, foto in piscina da pubblicare sui social per i fan. Divertimento assicurato quindi per la D’Urso che non ha mancato di invitare anche qualche volto conosciuto come Eva Grimaldi e la sua compagna Imma Battaglia che sono andate a trovarle ad inizio mese. Insomma, relax e spensieratezza sono alla base di queste vacanze toscane.

Di seguito alcune foto pubblicate dalla conduttrice in un recente post su Instagram:

Di seguito, invece, un altro post Instagram con altri amici anche Vip:

