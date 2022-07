Michelle Hunziker è in vacanza in Sardegna con le figlie e potrebbe aver colto l’occasione di presentare alla famiglia, Giovanni Angiolini.

Mare, vacanze, Sardegna, fidanzato e figlie. Cinque indizi che portano ad un solo risultato: Michelle Hunziker. Parliamo proprio della bellissima showgirl svizzera che in questi giorni sta vivendo bellissimi momenti sull’Isola sarda insieme alla sua famiglia e, probabilmente, a quella del suo nuovo fidanzato Giovanni Angiolini. Momenti di relax e di gioia che potrebbero essere stati occasione per fare delle presentazioni ufficiali…

Michelle Hunziker, presentazioni ufficiali in famiglia

Michelle Hunziker

Michelle Hunziker pare davvero innamorata, per ora “solo” della Sardegna, terra del suo nuovo compagno Giovanni Angiolini. Dalle stories social della showgirl, infatti, non mancano scatti al mare e nei posti fantastici dell’Isola.

Con questi, anche quelli del cibo sardo che ha letterlamente fatto impazzire la donna. Ecco perché, in un clima di totale serenità, secondo qualche indiscrezione, parrebbe che la donna possa aver colto l’occasione di presentare le sue figlie ufficialmente al nuovo fidanzato.

Secondo Today, pare che Michelle piaccia molto ai parenti di Angiolini, ma che lo stesso non si possa ancora dire al contrario. Giovanni non dovrebbe aver avuto ancora un contatto diretto col resto della famiglia della svizzera ma non è da escludere, invece, che vi siano state presentazioni ufficiali con le figlie della conduttrice.

Infatti, in Sardegna con lei, ci sono questa volta anche le piccole Sole, 9 anni, e Celeste, 7 anni, avute dall’ex marito Tomaso Trusardi. Le bambine hanno accompagnato diverse stories social di mamma Michelle e sembra difficile che non vi sia stata occasione di conoscere il nuovo fidanzato. In attesa magari di uno scatto chiarificatore, pensiamo comunque sia arrivato il tempo di presentazioni ufficiali e siamo convinti che la stessa showgirl svizzera ci abbia già pensato…

Di seguito un recente post Instagram della Hunziker:

Riproduzione riservata © 2022 - DG