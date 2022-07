La nota cantante Elodie si racconta tra l’amore per Marracash ormai apertamente dichiarato e il rapporto con Emma Marrone.

Amore ma anche lavoro nelle parole di Elodie a ‘La Confessione’, Talk Show condotto da Peter Gomez. La cantante ha parlato di Marracash, dei sentimenti per il rapper, ma si è anche soffermata sui rumors che la vorrebbero in un clima un po’ teso con la collega Emma Marrone.

Elodie e il rapporto con Emma Marrone

Elodie

Come detto, dopo aver parlato dei sentimenti fortissimi per Marracash – “Io sono innamoratissima ovviamente, è la persona che amerò di più in tutta la mia vita”-, Elodie si è soffermata anche a parlare del rapporto con Emma Marrone.

“Con Emma? Abbiamo finito di lavorare e anche lì poi i rapporti sono cambiati”, ha ammesso la donna. “Sicuramente ci vogliamo molto bene, ma l’ho delusa. Perché? Sai quando qualcuno fa tanto per te e poi dici ‘io voglio fare un’altra cosa’, perché io semplicemente volevo lavorare da sola. Avevo un mio modo di vedere le cose e in mente che cosa avrei voluto fare. Che è molto diverso da quello che lei aveva in mente. Ci vogliamo molto bene sicuramente, io probabilmente sono stata un po’ ingenua nel modo di approcciarmi, forse. Ancora oggi abbiamo un buon rapporto. Quando ci incontriamo ci raccontiamo e ci aggiorniamo ma ognuno ha la propria vita”, il racconto dell’artista che ha poi aggiunto di essere comunque in buoni rapporto di la Marrone.

Di seguito un recente post Instagram della cantante con le immagini del videoclip del suo ultimo pezzo:

Riproduzione riservata © 2022 - DG