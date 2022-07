Russel Crowe torna a Roma e si diverte a “vestire” di nuovo i panni di Gladiatore. Sui social l’ironia dell’importante attore è virale.

Un Colossal senza precedenti che ha reso tutti gli attori protagonisti ancora più famosi. Parliamo de ‘Il Gladiatore‘, film che ha fatto diventare eterno Russel Crowe, personaggio principale della pellicola. Ed è proprio lui che, a distanza di tanti anni dall’uscita del film, si sente ancora Massimo Decimo Meridio e lo dimostra con un simpaticissimo post social direttamente da Roma…

Russel Crowe si sente ancora Gladiatore

Russell Crowe

Ricordando il colossal che lo rese un star mondiale nel 2000, ‘Il Gladiatore’ diretto da Ridley Scott, Russell Crowe ha scherzato sui social postando un selfie davanti al Colosseo con la sua numerosa famiglia e con la fidanzata Britney Theriot. Nella didascalia del suo messaggio, poi, un commento decisamente simpatico: “Ho portato i ragazzi nel mio vecchio ufficio”, ha scritto l’attore di Hollywood.

L’uomo non è in vacanza anche se le foto pubblicate farebbero pensare il contrario. Infatti, si trova nella Capitale per lavoro e per girare ‘The Pope’s esorcist’, un film diretto da Julius Avery, in cui interpreta l’esorcista Padre Gabriele Pietro Amorth.

Crowe si è fatto vedere con barba lunga e scuri occhiali da sole, look sfoggiato per continuare a visitare la città eterna e i principali luoghi simbolo della Capitale.

Dopo la foto al Colosseo, infatti, l’attore e la sua famiglia hanno visitato la fontana di Trevi, definita come “uno dei miei luoghi preferiti nell’universo” in u altro post su Twitter.

Di seguito il post su Twitter dell’attore:

Taking the kids to see my old office pic.twitter.com/uySmnOWHvo — Russell Crowe (@russellcrowe) July 18, 2022

