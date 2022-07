Anche Mara Venier presente al Circo Massimo per il concerto di Ultimo. Sui social le immagini e i video della serata senza freni.

Una serata di festa, di sorrisi e di tanta, tantissima musica. Al Circo Massimo è stato il tempo del concerto di Ultimo, o se preferite di Niccolò Moriconi, che finalmente si è potuto esibire davanti al suo pubblico. Tra i presenti anche Mara Venier che si è scatenata come tutti i 70 mila presenti.

Mara Venier pazza di Ultimo

Mara Venier

Dopo due anni da quel 2020 che ne aveva certificato l’ingresso tra gli artisti big della musica, ecco il concerto di Ultimo al Circo Massimo davanti ad una folla di 70mila fan. Come anticipato, tra questi, anche Mara Venier.

La conduttrice era presente all’evento che vedeva protagonista l’artista classe 1996, fin qui in grado di collezionare 52 dischi di platino, 17 dischi d’oro, più di un miliardo di stream totali sul canale Spotify. Sui social le immagini della serata hanno fatto il giro del web anche grazie appunto alla Venier.

La donna non ha fatto mancare di raccontare le sue emozioni con diverse stories sui social condividendo anche quelle delle persone che le chiedevano una foto o un sorriso.

Grandissimo affetto per lei da parte della folla che, ovviamente, era lì per Ultimo ma che non le ha fatto mancare grande sostegno. La zia Mara è stata più volte ripresa dai ragazzi presenti e non si è per nulla contenuta godendosi ogni momento del concerto e cantando a squarciagola i brani di Ultimo.

“Che concerto ragazzi …..grande Nicolò”, ha scritto poi la Venier a corredo di una foto insieme al cantante. Poi anche qualche video con tanto di messaggio: “Grandi emozioni, grazie a tutti voi”, con chiaro riferimento, questa volta, a tutte le persone che le hanno dedicato un pensiero affettuoso in quelle ore.

Di seguito il post Instagram della Venier con Ultimo:

