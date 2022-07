Un inno alla verità e all’accettazione di se stessi: Rosita Celentano parla sui social ai suoi seguaci e si mostra senza trucchi o filtri.

Non fa sconti a nessuno e va dritta al punto. Rosita Celentano ha scelto parole molto dirette per i suoi fan e non solo dando un chiaro messaggio di accettazione di se stessi anche col tempo che passa. La donna si è mostrata in un post social spiegando in modo molto nitido la sua posizione.

Rosita Celentano e il post sugli anni che passano…

Rosita Celentano ha scelto parole molto dirette per lasciarsi andare ad un flusso di pensieri a proposito degli anni che passano e dell’invecchiamento che, molte persone, cercando di “nascondere” tra chirurgia estetica o filtri sui social.

I pensieri dell’attrice sono molto chiari e definiti e hanno raccolto immediatamente grande approvazione: “Amo i miei capelli che imbiancano, accetto con sana ironia gli inevitabili cambiamenti del corpo e ci rido su. Fatevi un regalo davvero importante, regalatevi una vecchiaia serena, lontana da unghie finte (volgari!), da extension (ridicole), da labbra a canotto e così via”, ha dichiarato la cinquatasettenne figlia di Adriano Celentano e Claudia Mori.

Poi concludendo: “Sarò comunque una vecchia dignitosa e radiosa. Saper invecchiare ci porta inevitabilmente a nutrire le cose giuste del nostro sentiero. E poi è inebriante sapere che stai facendo la cosa giusta, per te e per chi ti vive”.

Molti i commenti dei fan della Celentano: “Complimenti sei fantastica”, “Che donna e che classe”, “Hai proprio ragione”, “Che meravigliosa creatura”, le hanno scritto parecchi utenti.

Di seguito il post Instagram della Celentano dove sono presenti due foto, una al naturale e una che pare leggermente modificata dove, per la verità, le differenze sono minime a conferma della bellezza della donna anche col passare degli anni:

