Non mancano ancora polemiche per Rhove. L’artista è stato pizzicato questa volta per colpa di un “amico” che ha preso a calci un fan.

Pochi giorni fa lo sfogo contro il pubblico, ora un calcio galeotto da parte di un suo “amico” ad un fan. Fa ancora parlare di sé Rhove che è entrato nuovamente nel vortice delle polemiche dopo l’ultimo concerto. Durante la serata, un membro della “gang”, infastidito dalle troppe mani addosso e da un “tentativo di scippo” del suo cappellino, ha reagito in malo modo.

Rhove, ancora polemiche: cosa è successo

cantante concerto

Come anticipato, dopo quanto accaduto solamente una settimana fa con gli insulti ai fan che non saltavano al concerto di Ferrara, stavolta Rhove si trova ancora protagonista ma per colpa di “un amico” presente con lui sul palco all’ultimo concerto.

Durante le esibisizioni, il rapper è solito portarsi dietro una serie di amici e anche in questo caso non è stato differente. Sul palco con lui, infatti, sono saliti altri colleghi finiti anche loro sui social in diversi video della serata.

Tra questi filmati, però, eccone spuntare uno pubblicato precisamente su TikTok dove si vede nel dettaglio il fattaccio. Nel video dell’accaduto, diventato virale, si vede, infatti, alla perfezione, come un ragazzo perda la pazienza con un fan che stava cercando, non sappiamo se in modo volontario o meno, di “rubargli” il cappellino. Un gesto a cui ha fatto seguito la violenta reazione: calcio e insulti abbastanza evidenti.

L’accaduto ha generato subito una serie di commenti molto duri verso il giovane e anche verso Rhove: “Ma ci rendiamo conto di dove stiamo finendo?”, ha scritto un utente. “Non ho parole, da oggi non lo ascolto più”, “E la gente continua ad andarli a sentire”, altre parole dei fan o, forse, ex…

