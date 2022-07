La coppia di Uomini e Donne non starebbe passando un buon momento a quanto sostiene il gossip, tanto da dormire separati.

Secondo alcune voci insistenti che circolano sul web, Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sarebbero in crisi. Alcuni indizi social lo testimonierebbero e i fan sono preoccupati di un loro addio definitivo. Si sono conosciuti a Uomini e Donne e da lì l’amore è sbocciato, diventando sempre più forte.

Gli indizi web sulla crisi della coppia di Uomini e Donne

Secondo Alessandro Rosica, titolare dell’account l’Investigatore Social, Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono verso la rottura: “Purtroppo è vero, c’è crisi. I due dormirebbero addirittura separati. Alla base della crisi non c’è stato nessun tradimento. In bocca al lupo. Tornate a farci sognare. Una delle poche coppie vere rimaste.”

Dunque, una delle coppie più amate del noto dating show potrebbe scoppiare. Sembra che i due non stia più pubblicando contenuti di coppia sui social, cosa che prima facevano molto spesso. Inoltre, pare che nonostante siano in vacanza ad Ischia i due non appaiono mai insieme come se fossero separati.

Una foto di Rosa Perrotta

D’altronde come ricorda Today, una crisi tra loro c’era già stata e l’ex tronista aveva dichiarato: “Io non sono solita costruire altari sui miei fallimenti, e rappresentando questo il fallimento per antonomasia della mia vita non ci sono riuscita nonostante le continue richieste. Credo che alcune cose vadano gestite e affrontate tra le mura di casa propria, in maniera più dignitosa possibile. C’è chi si è permesso di giudicarci come cattivi genitori, dicendomi che sono una cattiva madre che non permette al bambino di vedere il padre. Voglio ricordarvi che va bene parlare di gossip, ma è meglio evitare di mettere bocca su tematiche delicate che riguardano i bambini. Noi non ci siamo mai sentiti in dovere di dimostrarci come buoni genitori, non mi sono mostrata tutte le volte che ero con Domenico dal padre. Avete visto il marcio in questa situazione e non la dignità“.

