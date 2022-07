La cantante ha rivelato di provare dei forti sentimenti per il suo ex Marracash e poi ha lanciato una frecciatina ai suoi ex fidanzati.

In occasione di un’intervista a La Confessione di Peter Gomez, Elodie ha rivelato di essere ancora innamorata di Marracash. La cantante si racconta a cuore aperto, rivelando cosa pensa del suo ex e anche scorci della sua infanzia difficile.

Le dichiarazioni di Elodie su Marracash

Elodie

Come riporta Gossip e TV, Elodie ha parlato di nuovo di Marracash rivelando i suoi sentimenti e lanciando una frecciata ai suoi ex fidanzati: “Marracash è la persona che amerò di più in tutta la mia vita. Un prossimo fidanzato non sarà contento di questo? Tanto non sarà mai all’altezza. ” Poi si è aperta ancora di più svelando: “Io sono innamoratissima ovviamente, è la persona che amerò di più in tutta la mia vita sicuramente ed è una grande fortuna. Non è detto che capiti. Io l’ho capito adesso cos’è l’amore.”

La loro storia d’amore nata nel 2019 durante la registrazione della hit Margarita ha appassionato tanti romantici. La loro relazione sembrava finita ma ora la coppia sembra frequentarsi di nuovo. Infatti, sono stati paparazzati diverse volte insieme con immagini che testimoniano il loro ritorno di fiamma. Al momento però, le cose tra loro non sembrano essere del tutto definite. Ognuno ha i suoi spazi, il suo lavoro e non c’è una convivenza in vista. Come andrà a finire tra i due non è dato sapere, ma da parte della cantante c’è sicuramente un grande sentimento d’amore che non può essere trascurato.

