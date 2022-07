L’attore è stato preso di mira da un hater che gli ha rigato la macchina, Michele Morrone racconta tutto sui social e si sfoga.

Michele Morrone è stato vittima di uno spiacevole episodio; un hater, che l’attore sostiene di conoscere, gli avrebbe rigato la vettura. Morrone si foga sui social ha raccontato tutto, mostrando la riga lungo tutta la fiancata della sua vettura.

Le dichiarazioni di Michele Morrone

A quanto pare, Michele Morrone è vittima di un detrattore che non si limita ad insultarlo sui social ma entra anche nella sua vita quotidiana. L’attore ha raccontato tutto sui social, dichiarando: “Guardate come alcune persone si divertono a rovinare la macchina di qualcun’altro, solo perché forse sono gelosi“. Poi l’attore si rivolge direttamente al suo hater: “Al Genio che ieri sera si è divertito a graffiarmi tutta la macchina con una chiave: Io domani mattina cambio macchina se voglio e me ne prendo una nuova. Tu invece rimani il solito coglio*e invidioso di sempre. Ti bacio“.

A quanto pare Michele Morrone ha capito l’identità del suo hater che lo stuzzica e lo provoca da anni: “Il fatto è che, io ho capito chi sei perché sono anni che mi mandi questi messaggi minatori preannunciando quello che avresti fatto. Però io magari domani mi alzo, voglio comprarmi una lambo, lo faccio. Tu rimani là con la chiave in mano e guardi, con la chiave della cantina“.

Insomma sembra che la questione non sia qualcosa di recente ma che vada avanti da molto tempo. L’attore non è entrato nello specifico, né ha fatto nomi ma ha comunque mandato un messaggio all’autore del graffio alla sua vettura.

