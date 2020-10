Star del film Netflix 365 giorni, Michele Morrone è uno degli attori di punta del panorama italiano. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sul suo conto!

Non solo attore (anche di un film Netflix di enorme impatto come 365 giorni) ma anche modello, Michele Morrone è di origini pugliesi ma è nato in Lombardia. Cosa sappiamo sulla sua biografia? Ci sono tante cose da scoprire, compresa la vita privata che non smette di solleticare la curiosità del pubblico. Su Instagram è una star, così come sul set…

Chi è Michele Morrone di 365 giorni

Michele Morrone è nato a Melegnano, provincia di Milano, il 3 ottobre 1990. Segno zodiacale Bilancia, tratto distintivo: bellissimo. Oltre al suo più celebre ruolo di attore, è anche un modello. All’età di 11 anni ha perso il papà, a causa di una terribile malattia. Ha due sorelle e a crescerli è stata la loro mamma.

La passione per la recitazione lo ha strappato a un futuro incerto, e a un difficile passato fatto anche di momenti davvero bui. Ha studiato sodo per diventare l’artista che è, presso la Fondazione del Teatro Franceschini di Pavia… Dove lo abbiamo già visto? Sicuramente nella serie tv Sirene, ma anche in Che Dio ci aiuti… ma soprattutto nella produzione Netflix 356 giorni, un film che ha creato scandalo nel 2020.

Michele Morrone

La vita privata di Michele Morrone: una fidanzata?

L’attore è sempre al centro della curiosità del grande pubblico, visti la sua bellezza e il suo talento. Il gossip si nutre spesso delle sue vicende sentimentali, nonostante un’indole riservata e piuttosto schiva rispetto al clamore della sua crescente popolarità.

Addirittura gli fu attribuito un flirt con Barbara D’Urso e Giuliana De Sio, poi smentito dai diretti interessati in favore del ritratto di una semplice amicizia. Nel 2014 è arrivato il matrimonio con la stilista libanese Rouba Saadeh, dalla quale ha avuto i due figli Marcus e Brando, ma non è durato molto…

Si è separato infatti dalla moglie nel 2018, che aveva sposato con rito civile in Libano dopo 3 anni di felice fidanzamento. Evidentemente, le cose non erano proprio così rosee e il loro rapporto coniugale si è infranto contro la necessità di dividere le proprie strade…

Nel marzo 2019, il settimanale Chi aveva infatti paparazzato l’attore immerso in effusioni passionali con la ballerina Elena D’Amario, gossip che ha mandato in delirio i fan dei due artisti. Il flirt poi si è spento in breve tempo però. Nell’agosto 2020, poi, il settimanale Chi ha lanciato l’indiscrezione che l’attore avrebbe fatto capitolare l’imprenditrice di Dubai Sara Al Madani, nessuno dei due ha confermato questa voce.

Secondo la dichiarazione del 29 aprile 2019 dell’attore a Storie Italiane, poi, i figli di Michele Morrone sarebbero in Libano e Michele non li vedrebbe da più di sette mesi: “Sono ormai sette mesi che non li vedo perché io e la loro mamma ci siamo divisi: loro sono tornati a Beirut. Sono sette mesi che non li vedi e Brando ormai è cresciuto. La cosa che mi fa più male è che, a differenza di Marcus, Brando non capisce ciò che dico perché parla un’altra lingua”.

6 curiosità su Michele Morrone

-Ha partecipato come concorrente a Ballando con le stelle (nel 2016), mettendosi in gioco con grande entusiasmo!

-Ha diversi tatuaggi, tra cui uno (sul petto) che è il nome del suo cane, Cloud. Sulla mano una frase: “Tutti verranno al mio funerale per essere sicuri che io resti morto“.

-L’esordio in tv è stato al fianco di Raoul Bova nella miniserie Come un delfino 2, nel 2013!

-Ha riscosso un notevole consenso di pubblico e critica nel cast della 6^ stagione di Squadra Antimafia…

-È stato il conturbante Ares nella fortunata serie Sirene, e nel 2019 è entrato nel cast de I Medici, la terza stagione.

-Non si sa con precisione dove viva, ma è risaputo che è sempre in giro per il mondo per il suo lavoro. Neanche per quanto riguardano i suoi guadagni non so hanno informazioni.