Veronica D’Ascenzo aveva 7 anni quando, nel 2002, il faccia a faccia con la morte si è materializzato davanti ai suoi occhi di bambina. Scopriamo la sua storia, dal terremoto alla rinascita.

Veronica D’Ascenzo è sopravvissuta al crollo della scuola di San Giuliano di Puglia (Molise) durante il devastante terremoto del 2002. Un dramma che ha tritato sogni e cuori, dal quale è riuscita a riemergere portando avanti la sua storia di forza e determinazione. Vi parliamo di lei e della sua biografia, fino alla scelta di tradurre il suo desiderio in realtà.

Chi è Veronica D’Ascenzo e dove vive?

Veronica D’Ascenzo è molisana, sopravvissuta al crollo della scuola “Francesco Jovine” di San Giuliano di Puglia durante il devastante terremoto del 2002.

Aveva appena 7 anni, allora, quando tutto cambiò per sempre e oggi, anni dopo quell’inferno, è diventata una maestra ed è impegnata nel settore della prevenzione e della sicurezza scolastica in Italia.

Nata il 13 settembre sotto il segno della Vergine, cresciuta in Molise, vive a Roma e ha una laurea in Scienze della Formazione primaria, conseguita all’Università Lumsa. Si è formata nell’ambito degli studi sui traumi infantili, e insegna in un istituto privato della Capitale.

Veronica D’Ascenzo: la vita dopo il terremoto

La storia di Veronica D’Ascenzo è diventata parafrasi della rinascita. All’età di 7 anni è sopravvissuta al crollo della scuola in cui persero la vita 27 alunni e una maestra.

Era il 31 ottobre 2002, e dalle macerie del terremoto fu estratta viva dopo diverse ore. Dopo quella terribile esperienza, ha maturato il sogno di lavorare con i bambini, e ha tradotto il suo desiderio in realtà diventando insegnante.

Nel 2019, ha discusso la sua tesi di laurea davanti ad Angelo Borrelli e Guido Bertolaso, due dei nomi più noti nell’ambito della Protezione civile italiana, intitolata “Didattica e pedagogia al servizio di bambini con danno post traumatico da stress: il caso di San Giuliano di Puglia”.

Altre 4 cose da sapere su Veronica D’Ascenzo

– La storia di Veronica D’Ascenzo è stata tra le protagoniste della trasmissione di Rai 3 Le ragazze.

– Promuove la sicurezza scolastica con convegni in tutta la nazione.

– Su Instagram condivide spesso aggiornamenti sulla sua attività.

– Sul suo sito web si descrive come persona curiosa e tenace.