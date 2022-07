Ivana Trump ha passato le sue ultime ore nel suo ristorante preferito a pochi passi dal suo appartamento, i proprietari del locale hanno raccontato come stesse.

La notizia dell’improvvisa morte di Ivana Trump ha sconvolto tutti, anche i proprietari del ristorante Altesi Restaurant. Proprio nel locale, l’imprenditrice aveva passato le sue ultime ore ma sembrava stare bene tranne che per una leggera stanchezza. Ai microfoni di The Sun il personale del ristorante hanno parlato delle sue condizioni di salute.

Come stava Ivana Trump nelle sue ultime ore

Ivana Trump

Come riporta FanPage, i proprietari del ristorante dove si è recata Ivana Trump hanno rivelato il suo stato di salute: “Come sempre mi ha chiesto come stavo, lei ci ha sempre sostenuto, e abbiamo avuto una conversazione normalissima, come quasi ogni volta che l’ho vista. Non pensavo avesse problemi di salute, sembrava forse un po’ stanca, ma per il resto sembrava a posto“.

Una ristoratrice ha poi aggiunto: “Sono un pop’ sotto shock in questo momento abbiamo visto un gran fermento sotto il suo appartamento, ma non abbiamo capito subito cosa fosse accaduto. Era davvero una persona meravigliosa”.

La scorsa notte Ivana Trump è morta nel suo appartamento, a causa di un arresto cardiaco. A dare l’annuncio è stato il suo ex marito, ed ex Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump: “Sono molto triste nell’informare tutti coloro che l’hanno amata che Ivana è morta nella sua casa di New York City“. Una morte improvvisa che nessuno si aspettava e a distanza di pochi mesi dalla scomparsa di Rossano Rubicondi, il suo ex compagno.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG