A quanto pare, la sorella del presunto fidanzato di Michelle Hunziker svela i motivi per cui viene definito da tutti l’anti-Trussardi.

Giovanni Angiolini non è nato con la camicia, il riferimento alla situazione “comoda” di Tomaso Trussardi per il web è immediata. In una vecchia intervista, la sorella del chirurgo ha rivelato le sue umili origini e quanto ha faticato per mantenersi gli studi.

Le dichiarazioni della sorella di Giovanni Angiolini

Giovanni Angiolini è nato da una famiglia modesta, il padre operaio e la madre segretaria. Una famiglia che non era agiata in termini economici come quella di Tomaso Trussardi. Come riporta Today, in una vecchia intervista rilasciata al quotidiano La Nuova Sardegna, la sorella di Angiolini dichiara: “Ha sempre cercato di dare il massimo per dimostrare a nostro padre, orfano molto presto e con ben sette fratelli, che anche lui aveva la sua stessa forza di volontà. Ha studiato come un pazzo laureandosi con il massimo dei voti e senza mai gravare sulla famiglia: ha sempre fatto mille lavori per mantenersi agli studi“.

Insomma, si parla molto in questi giorni della presunta relazione tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini. Il paragone con Tomaso viene quasi spontaneo considerando i percorsi opposti che hanno segnato la vita dei sue uomini che potrebbero avere “in comune” solo l’amore per la conduttrice.

