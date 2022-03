La coppia più amata del trono over sta per convolare a nozze, dopo essere usciti dal dating show i due sono sempre più innamorati e ora pronti al grande passo.

Isabella Ricci e Fabio lo annunciano felicissimi, si sposeranno molto presto per suggellare il loro amore. Proprio la dama che ha abbandonato il suo percorso con il cavaliere che l’ha stregata, rivela le nozze imminenti. Inoltre, torna anche a parlare di Gemma Galgani la quale non ha ancora trovato il suo “lui”.

Le dichiarazioni di Isabella Ricci

Il percorso di Isabella Ricci è stato senza dubbio uno dei più amati e seguiti della storia del dating. La sua popolarità in trasmissione era alle stelle per la sua eleganze, saggezza e schiettezza. La sua storia a Uomini e Donne si è conclusa con la scelta di Fabio Mantovani che anche se a primo impatto non l’aveva colpita, le ha poi rubato il cuore. I due sono usciti dal programma innamorati e ora hanno deciso di sposarsi. Come riporta lanostratv.it, Isabella dichiara: “Succederà a breve ovvero tra due mesi. Sarà una festa con pochi intimi, a casa di lui a Pescantina“. Dunque, manca pochissimo alle loro nozze, ma la dama non manca di fare un pensiero anche su Gemma Galgani: “Non è pienamente sincera con se stessa“.

Secondo la Ricci la dama torinese avrebbe sbagliato approccio con Massimiliano che ora vive felicemente la storia con Nadia, mentre la Galgani è ancora in cerca dell’amore.

