Fiordaliso racconta il dolore e la rabbia per la perdita di sua madre e del periodo terribile che ha dovuto vivere successivamente.

Un dolore grande quello di Fiordaliso che in collegamento a Storie Italiane, racconta la perdita della madre ad Eleonora Daniele. Per lei la scomparsa della persona più importante nella sua vita è stata davvero insostenibile ed è tutt’ora un lutto non del tutto elaborato.

Le dichiarazioni di Fiordaliso

Come riporta lanostratv.it, Fiordaliso racconta la perdita della madre: “Provo ancora tanta rabbia. La morte di un genitore non è mai facile da accettare però in questo modo è ancora più difficile. Mia madre me l’hanno tolta, la colpa non è di nessuno ovviamente, ma comunque me l’hanno tolta. Mia madre non l’ho più vista, se ne è andata e per me questa è una cosa rimasta irrisolta. Soffro ancora molto per la sua morte, è un dolore che non passa. A volte addirittura vedo delle donne sotto casa mia che da dietro somigliano a lei…“.

La madre della cantante è scomparsa per via del Covid, e proprio oggi in occasione del ricordo per le vittime di due anni, racconta il suo dolore. Fiordaliso aggiunge: “Mi fermo per guardarle camminare ma ho paura che si voltino e che io non possa più sognare che una di loro sia mia madre. Sono trascorsi due anni da quando l’ho persa, mia madre è stata una delle prime vittime del Covid. La sua morte è stata molto dolorosa, brutta e crudele.“

