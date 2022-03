A Mattino 5, la conduttrice blocca un ospite che stava cercando di capire quale potesse essere la malattia annunciata da Fedez.

Federica Panicucci inizia il suo Mattino 5 con una precisazione sulle ultime dichiarazioni di Fedez. Il rapper ieri ha annunciato di avere una malattia e di dover iniziare un lungo percorso di cure. Non ha però rivelato di cosa si trattasse e così, uno degli ospiti della trasmissione ha tentato di capirlo ma la conduttrice lo ha bloccato. La Panicucci precisa che non vuole indagare oltre per rispetto alla persona e alla sua famiglia.

Le dichiarazioni di Federica Panicucci

Federica Panicucci blocca un ospite che, parlando della malattia di Fedez, ricorda che il rapper fece tempo addietro menzione del rischio di sclerosi multipla. Iniziano dunque le discussioni in studio ma la conduttrice blocca tutti, come riporta lanostratv.it e dichiara: “Non vogliamo nemmeno approfondire…A noi al momento non interessa indagare…Non ci interessa indagare con morbosità su ciò che sta succedendo a Fedez…. Questa lunga storia ha colpito tutti noi…E tutti coloro che lo seguono, e credetemi sono milioni di follower. “

A prendere parole c’è anche Patrizia Groppelli che dichiara: “Noi vediamo Fedez sempre stra positivo, un po’ guascone…A me ha colpito profondamente…Ha voluto condividere con noi una storia drammatica, che si spera avrà un lieto fine…“

