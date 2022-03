Ieri, il rapper ha annunciato in lacrime di avere una malattia per cui dovrà cominciare un percorso di cure: dai vip arriva il massimo supporto per lui e la sua famiglia.

Una valanga di post di conforto e vicinanza arrivano da tantissime personalità del mondo dello spettacolo. Tutti con parole di speranza, di tristezza ma di grande aiuto a Fedez che dovrà affrontare un percorso per debellare la sua malattia.

Le dichiarazioni dei Vip

Emma Marrone scrive: “Un grande abbraccio a @Fedez ! Tanta forza e tanto coraggio! Ti voglio bene“, mentre Simona Ventura su Twitter dichiara: “Sono attonita. Quello che posso dirti sommessamente Fedez che la parte durissima che dovrai affrontare che, sono sicura supererai, un senso ce l’ha. Lo capirai al momento giusto. Appoggiati alla tua meravigliosa moglie, a Leo e a Vitto. Saranno loro i tuoi angeli. E anche noi, se vorrai, ti saremo vicino perchè vi vogliamo bene“.

Questi sono solo due dei tantissimi post di sostegno per Fedez. Si aggiunge anche Barbara d’Urso, Antonella Elia, e Paola Perego che scrive: “Forza Fedez, il coraggio di parlare con questa sincerità davanti a milioni di persone non è da tutti, sei un grande esempio, intorno a te c’è tanto amore, e se è vero che i pensieri positivi hanno un qualche potere, sappi che te ne sto mandando moltissimi anche io.” Come loro tanti altri che cercano di dare appoggio alla famiglia Ferragnez in questo triste momento.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG