La bella conduttrice e il cantante sono stati paparazzati insieme nella notte, molto complici e affiatati: che ci sia una storia in corso?

Un’indiscrezione inaspettata quella che vede Bianca Guaccero e Fabrizio Moro paparazzati in macchina insieme. I due sembrano tutt’altro che solo amici, con sguardi complici e sorrisi languidi testimoniati dalle foto di Diva e Donna. I due hanno sempre smentito il flirt tra loro, ma questa volta il gossip sarà vero?

Bianca Guaccero e Fabrizio Moro stanno insieme?

Come riporta Gossip e Tv: “La presentatrice di Detto Fatto e l’ex vincitore del Festival di Sanremo sono stati paparazzati all’uscita di un noto ristorante romano. In loro compagnia c’è anche Renato Zero. Subito dopo la cena Bianca e Fabrizio hanno riaccompagnato l’artista a casa e si sono fermati in auto, da soli, a chiacchierare fitto fitto.

Quando poi si sono accorti del fotografo che li inseguiva Moro, che era al volante, ha preferito allontanarsi. Restano però i sorrisi e una sintonia che sembra rivelare un’intesa speciale. I due si sono conosciuti nel 2017 – hanno inciso una canzone insieme – e hanno subito instaurato un feeling speciale che dura nel tempo.” I due hanno sempre dichiarato che ci fosse una splendida amicizia ma dalle foto sembra esserci qualcosa di più. Attualmente sono solo indiscrezioni, chissà se ci potrà essere a breve una loro dichiarazione.

Riproduzione riservata © 2022 - DG