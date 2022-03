La showgirl Valeria Marini ha confessato per la prima volta un grande segreto che celava fin da ragazza, un momento molto difficile per lei.

Ospite a Belve su Rai 2, Valeria Marini si è aperta con la giornalista Francesca Fagnani, raccontando un episodio per lei molto incisivo che non aveva mai raccontato prima.

Valeria ha rivelato di aver subito un aborto quando aveva 15 anni, episodio in cui la mamma Gianna Orrù ha avuto un ruolo rilevante: “Non sapevo che avrei fatto un’interruzione di gravidanza. Ero molto ragazzina, però mia mamma l’ha fatto proprio per il mio bene perché questo amore che avevo per questa persona era un amore non sano, turbato. Lui era una persona molto violenta. […] Ho cancellato un po’ dalla memoria, dalla mia memoria, perché ho sofferto molto. […] Mi ha dato la possibilità di allontanarmi, di non rimanere imprigionata con una persona che non mi amava, che mi faceva del male. Non posso far altro che ringraziarla“

Dalle sue parole, si capisce che Valeria Marini all’epoca frequentava un uomo più grande di lei e, probabilmente, violento. Ma grazie alla mamma Gianna è riuscita a uscire da questo incubo, che per una ragazzina di 15 anni deve essere stato molto complicato da gestire.

Nella conversazione seria ma anche divertente con Valeria Marini, la Fagnani le ha chiesto anche di Pamela Parati, che la showgirl ha definito così: “Sì sì, mi ha graffiato, e porto ancora i segni, ma non voglio parlarne”

