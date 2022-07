Un racconto molto toccante e una storia incredibile quella di Georgette Polizzi e di suo padre: le parole della donna sui social.

In tanti la ricorderanno per la sua partecipazione a Temptation Island. Parliamo di Georgette Polizzi che in queste ore è tornata alla cronaca per un racconto davvero forte che riguarda la sua vita privata e il suo rapporto col padre. Un genitore che per 37 anni credeva fosse morto e che, invece, un giorno, la contattò con un messaggio che le cambiò in qualche modo la vita…

Georgette Polizzi e il rapporto col padre

Georgette Polizzi e Davide Tresse

Riprendendo la sua intervista di qualche ora prima a ‘Seconda Vita’, Georgette Polizzi ha svelato su Instagram di essere stata contatta dal padre, che pensava fosse morto, dopo la stesura del suo libro. “Quel pomeriggio mi arriva un messaggio su Instagram e anche un file audio dove questa persona con un accento francese mi diceva sono tuo padre”, le parole della donna.

L’uomo le avrebbe lasciato il numero di telefono per provare a sentire la ragazza. Lei, che per sua stessa ammissione per 37 anni aveva pensato fosse morte, spinta però dalla curiosità, lo chiamò: “Quando ho messo giù il telefono ero scioccata e incredula ma nello stesso tempo volevo delle prove, delle conferme che quello fosse davvero mio padre. Allora mi mandò delle foto, delle lettere di mia madre. Mia madre aveva una scrittura molto particolare, molto strana ed era lei. Mi ha mandato dei documenti, delle cose e lì ho realizzato che era veramente mio padre”.

Nel suo racconto Georgette ha spiegato che quest’uomo, in Africa, era molto ricco e che la chiamava diverse volte durante il giorno come un tentativo di “ritrovarsi”.

Dopo diversi mesi di contatti, ecco la notizia che suo padre stava davvero morendo: “Mi diessero che dovevo chiamarlo perché lui soffriva a non potermi sentire. Così lo chiamai. Lui mi risponde, non riusciva più a respirare, boccheggiava e il giorno dopo lui è mancato”.

“Volevo solo sentire il suo odore, toccarlo, guardarlo da vicino. Invece la vita mia ha impedito di fare anche questo. Però dentro di me ho elaborato la cosa, ho detto forse la vita ha voluto che io non lo incontrassi”, ha raccontato la ragazza.

Di seguito, invece, un tenero recente post Instagram di Georgette:

