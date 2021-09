Georgette Polizzi è incinta grazie alla fecondazione assistita: un sogno che si realizza.

Ottime notizie per Georgette Polizzi dopo aver partecipato a Temptation Island, compagna di Davide Tresse. La nota influencer sarebbe rimasta incinta, dunque i due potranno realizzare il grande sogno di diventare genitori per la prima volta, nonostante la malattia della giovane donna. A dare la bella notizia è stato il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, che ha svelato tutte le indiscrezioni sulla situazione.

Ecco alcune parole del settimanale: “L’influencer e imprenditrice Georgette Polizzi è in dolce attesa. La ragazza è seguitissima sui social e, nonostante la malattia (è affetta da Sla), due anni fa ha intrapreso un percorso di procreazione assistita. Oggi la vita le ha donato il suo regalo più grande, quello di diventare mamma, per la felicità del marito Davide Tresse. In passato i due avevano partecipato a Temptation Island, prodotto da Maria De Filippi”. Si tratta di una notizia stupenda per la coppia che oggi può festeggiare ancor di più il secondo anniversario di matrimonio, con la possibilità di allargare ulteriormente la propria famiglia. Questo è un bellissimo esempio per tutte le donne che, come Georgette, soffrono di sclerosi multipla e scoprono di non poter avere figli: un fattore molto importante è stato sicuramente anche l’appoggio del marito.