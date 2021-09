La decisione di Britney Spears, abbandono dei social: ecco le motivazioni.

Britney Spears ha preso una pesante decisione, quella di voler abbandonare i social a causa dell’ultimo periodo difficile che sta vivendo ultimamente. Secondo quanto riportato dalla pagina ufficiale di Instagram del settimanale Chi, questa decisione potrebbe essere stata presa dopo il periodo duro dovuto alle questioni legali da risolvere con il padre e al matrimonio con Sam Asghari. In seguito sarebbe arrivata la pausa dai social, con le conferme che sono arrivate da alcune fonti vicine.

A spingere la popstar a prendere questa decisione potrebbero stati anche i numerosi commenti degli hater in questi giorni nei quali sono stati sempre più insistenti, portando Britney Spears a rispondere “Vivete la vostra vita, io vivrò la mia”, come è stato scritto nel suo ultimo post. In molti hanno intrapreso la stessa strada della cantautrice per ritrovare la serenità senza pensare ai commenti dei numerosi follower. La star internazionale non c’è la fatta più ed ha deciso di prendersi una pausa, che possa essere definitiva oppure solo momentanea per superare questo periodo? Voi pensate che la scelta di abbandonare i social possa servire realmente per ritrovare una pace e una tranquillità ormai persa?