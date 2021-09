Grande Fratello Vip, Raffaella Fico mente e Alfonso Signorini interviene: ecco la verità.

Il Grande Fratello Vip è ritornato con la sesta edizione, e con lui anche Casa Chi, trasmissione condotta da Rosalinda Cannavò, dove nella prima puntata è intervenuto anche Alfonso Signorini oltre ai vari giornalisti presenti. Il conduttore del GF Vip ha affrontato numerosi argomenti, tra i quali anche la vita sentimentale di Raffaella Fico, nuova concorrente presente nella Casa più famosa d’Italia. Nella puntata si è discusso sul fatto che la showgirl fosse single come aveva ammesso ai provini, anche perché sembra che non sia proprio così, da come ha fatto comprendere anche Gabriele Parpiglia, giornalista che ha introdotto l’argomento: “La prima maschera che cade è quella di Raffaella Fico. Lei nei provini dichiara di essere single, ma in realtà direttore…”.

In seguito Alfonso Signorini ha immediatamente risposto affermando: “In realtà Raffaella Fico non è single, lei stessa l’ha detto ieri. Ha dovuto ammettere che è fidanzatissima con un imprenditore molto abbiente di Forte dei Marmi”. In seguito ha continuato a parlare il giornalista, che non solo ha rivelato di chi si tratta, ma ha anche raccontato ulteriori fatti sulla storia d’amore tra la modella e l’imprenditore: “Sveliamo il nome qui: si chiama Piero Neri. I due hanno passato il weekend prima che lei entrasse in casa, sono stati all’Isola d’Elba”. Infine il conduttore del Grande Fratello Vip ha spiegato come alcuni concorrenti non dicano di essere fidanzati durante i provini, poiché arrivano con la speranza di avere più possibilità di entrare e di instaurare alcune dinamiche, secondo quanto riportato da Novella 2000.