Grande Fratello Vip, Rosalinda Cannavò svela il suo vip preferito.

Rosalinda Cannavò è stata una delle protagoniste della scorsa edizione del Grande Fratello Vip, mettendosi in gioco con trasparenza e riportando alla luce alcuni fatti del suo passato. Inoltre, si è fatta notare per il rapporto irrequieto con Dayane Mello e la relazione con Andrea Zenga: in fin dei conti non ha mai fatto annoiare i propri fans. Ora l’attrice è stata ospite della nuova edizione della Casa Chi, oltre a raccontarsi attraverso un’intervista con il settimanale Chi.

Rosalinda Cannavò ha svelato un paio di indiscrezioni al settimanale, affermando che l’unica persona che non ha più sentito dopo la precedente edizione del Grande Fratello Vip è Sonia Lorenzini. Nell’intervista ha anche svelato il suo vip preferito dell’edizione di quest’anno: “Manuel Bortuzzo è un tenerone, ma ho capito che nella Casa ci vuole del tempo per capire realmente le persone, per questo al momento dico tutti e nessuno”.