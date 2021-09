Uomini e Donne, litigio tra Tina Cipollari e il suo ex corteggiatore: l’accaduto.

Dopo il Grande Fratello Vip è tornato anche Uomini e Donne, con una prima puntata che è stata a dir poco infuocata: infatti abbiamo potuto assistere al primo litigio tra Tina Cipollari e Gemma Galgani e di sicuro ce ne aspetteranno tante altre anche nelle prossime settimane. Nel frattempo, oggi, è andato in onda qualcos’altro che ha fatto scatenare e discutere gli utenti del web fan del dating show: il tutto è nato con la partecipazione di due nuovi Cavalieri intenzionati a conoscere Isabella Ricci, tra i quali c’era anche il signor Filiberto che ha avuto modo di raccontare di sé.

In seguito sono arrivate alcune battute dell’opinionista che hanno scatenato una lite furibonda. Il litigio tra Filiberto e Tina Cipollari ha fatto il giro del web, con il Cavaliere che prima di lasciare lo studio ha rivelato un retroscena inedito che ha sconvolto tutti, secondo quanto riportato da Novella 2000. Secondo le dichiarazioni di Filiberto, lui stesso avrebbe corteggiato l’opinionista alcuni anni fa, mentre lei ricopriva appunto il ruolo di tronista a Uomini e Donne. Tuttavia, Tina Cipollari ha affermato di non ricordare nulla riguardo tale situazione, dunque non è del tutto chiaro se le parole del Cavaliere siano vere non essendoci conferma, con Isabella che ha comunque deciso di eliminarlo facendolo tornare a casa.