Il rapper Marracash ha parlato del recente sfogo di Chiara Ferragni a proposito della sicurezza della città di Milano.

Un commento piuttosto duro e che farà parlare sicuramente, quello di Marracash, noto rapper, nei confronti di Chiara Ferragni. In realtà, non si tratta di un attacco vero e proprio alla nota imprenditrice digitale, ma ad un sistema che sembra portare sempre più alle differenze di classe con persone molto ricche e altre molto povere.

Marracash, il commento su Chiara Ferragni

Marracash

Tutto parte dal noto botta e risposta sulla sicurezza di Milano tra Chiara Ferragni e il sindaco Sala. La donna aveva chiesto di intervenire perché, sempre più spesso, persone da lei conosciute e care andavano in contro a rapine nelle proprie abitazioni. Il numero uno del capoluogo aveva risposto all’influencer non trovando d’accordo con le sue parole.

Su questo tema, ma più in generale su quello dell’ingiustizia sociale facendo appunto riferimento alle parole della Ferragni e alla situazione generale che vede notevoli differenze di stili di vita tra le persone, ha voluto dire la sua Marracash intervistato in merito in occasione dell’assegnazione della Targa Tenco per il miglior album con ‘Noi, loro, gli altri’.

Marracash si è limitato a dire come ripreso da Today: “Abbiamo uno stile di vita insostenibile, un sistema economico da mettere in discussione. Chiara chiede più sicurezza al sindaco di Milano. E fa bene. Ma è insostenibile che possano esistere Chiara Ferragni e gente poverissima”, le sue dure parole.

In passato, lo stesso rapper aveva avuto parole non troppo dolci anche nei confronti del marito della Ferragni, Fedez, in quel caso aveva detto: “Rappresenta quelli che si impegnano oggi per una cosa e domani per un’altra senza avere credibilità, senza conoscere il problema”. Parole che avevano ricevuto come risposta dal collega artista: “Dispiace leggere da una persona come Marracash, che reputo intelligente e sensibile, una frase così”.

Di seguito un recente post Instagram del rapper:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG