Chiara Ferragni ha fatto un appello al sindaco di Milano, Beppe Sale, perchè preoccupata della pericolosità della sua città ma lui replica.

Chiara Ferragni si è detta angosciata dalla crescente pericolosità a Milano, tanto da lanciare un appello sui social al sindaco Beppe Sale. Il primo a rispondere sulla questione è stato Roberto Vecchioni e poi si è aggiunto lo stesso sindaco che ha espresso il suo dissenso alle dichiarazioni dell’influencer.

La replica di Beppe Sala a Chiara Ferragni

Come riporta Today, Beppe Sala del convegno al Piccolo Teatro per i 30 anni della Fondazione Cariplo ha fatto alcune precisazioni in merito all’appello di Chiara Ferragni: “(A Chiara Ferragni) non rispondo. Non condivido quello che dice. Però è un’opinione e le risposte, secondo il mio stile, sono sempre attraverso il lavoro. Lavoreremo ancora di più. Io non condivido quello che dice – spiega ancora il sindaco – ma capisco che quello della sicurezza è un tema delicato, che c’è una sensibilità nella città”. “È un periodo difficile. Nel colloquio quotidiano coi sindaci delle grandi città del mondo, problematiche del genere sono all’ordine del giorno. Cercheremo di fare ancora di più, ma, non per deresponsabilizzarci, la sicurezza dipende molto dall’opera del Ministero e in questi giorni risentirò il ministro Luciana Lamorgese“.

In merito alle parole dell’influencer che dichiara: “La situazione è fuori controllo” il sindaco ribatte che la situazione non è così grave “ma degna di attenzione: con la ministra Lamorgese cercheremo di fare il punto sulle forze che arriveranno a Milano. Noi abbiamo fatto la prima parte, con le assunzioni di nuovi agenti. Entro dicembre altri 120 saranno messi sul campo”.

