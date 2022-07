Francesco Totti e Ilary Blasi si sono separati da pochi giorni ma le prime foto dopo l’annuncio sono state subite pubblicate. I paparazzi di Chi hanno mostrato degli scatti in cui il calciatore sembra passare la notte con Noemi Bocchi, con cui secondo il gossip avrebbe tradito sua moglie. Mario Caucci reagisce con il silenzio.

Mentre allo scoppio del gossip sulla crisi tra Totti e Ilary Blasi, Mario Caucci aveva espresso con forza il suo parere; alle foto di Noemi Bocchi con il calciatore ha scelto il silenzio. L’imprenditore ai tempi dei pettegolezzi sulla coppia, dichiarava a FanPage: “Totti ha tutta la mia comprensione, io so bene cosa c’è oltre l’immagine di mia moglie. Penso che da tutta questa storia, se vera, c’è solo lei che può trarre un vantaggio mediaticamente, mentre al Capitano tutta la mia comprensione“.

Ci si aspettava, dunque, un commento da parte sua sul gossip trapelato da Chi. Secondo le foto pubblicate dal servizio del settimanale, Totti avrebbe raggiunto l’abitazione di Noemi Bocchi nella macchina di un amico e avrebbe passato la notte insieme a lei. Tutto questo a poche ore dal comunicato disgiunto che il calciatore e la conduttrice hanno pubblicato per annunciare la fine della loro storia. A tutto questo però, Mario Caucci ha deciso di rispondere con una chiusura totale sull’argomento.

