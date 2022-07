Giulia Salemi incontra Selena Gomez, ma un suo gesto alla cantante ha fatto storcere il web che la sta ricoprendo di critiche.

Giulia Salemi è senza dubbio uno delle influencer più amate e seguite sul web. Dal GF Vip ha saputo conquistare il pubblico e da allora è entrata nei cuori dei suoi fan. L’ex gieffina ha incontrato Selena Gomez in occasione di un evento a Milano e uno suo gesto non è piaciuto al web che la tempesta di critiche.

Cosa ha fatto Giulia Salemi a Selena Gomez: il gesto fa imbestialire il web

Come riporta Novella 2000: “Nel filmato condiviso da Giulia Salemi, vediamo l’influencer accarezzare dolcemente Selena Gomez, mentre le dice: “Che amore che sei”. Questo gesto tuttavia non è piaciuto ai più, e diverse persone sul web hanno criticato la fidanzata di Pierpaolo Pretelli.”

Nel video si vede chiaramente il gesto dell’influencer alla cantante che rende sbigottita anche lei e ha creato polemiche. Giulia Salemi non ha ancora risposta alla polemica, che lo faccia presto? Intanto molto discusse anche le sue dichiarazioni per la partecipazione di Chiara Ferragni a Sanremo: “Chiara Ferragni alla conduzione del Festival di Sanremo è un sogno che si realizza. Intendo dire il nostro sogno, quello delle generazioni di influencer e content creator che sono cresciute guardando a lei come il punto di riferimento a cui ispirarsi per costruire un futuro. La notizia mi ha emozionato, lo ammetto, come se su quel palco che tutti sogniamo ci dovessi salire io. Perché Chiara ha questa forza, quella di unire le persone, condividere le sue emozioni e le sue idee con chi la segue, il must have di chi fa questo lavoro. Chiara Ferragni è diventata ‘essenziale’ facendo quello che in tanti cerchiamo di fare bene ogni giorno. A volte ci riusciamo a volte no.“

Riproduzione riservata © 2022 - DG