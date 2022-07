La figlia di Ivana Trump le pubblica una dedica speciale e commovente, per ricordarla dopo la sua improvvisa morte.

Ivana Trump è morta la scorsa notte in seguito ad un attacco di cuore. L’annuncio è stato dato dal suo ex marito Donald Trump che piange la sua ex moglie. A ricordarla però, è anche sua figlia Ivanka che le scrive una dedica di assoluto amore e profonda dedizione.

La dedica di Ivanka alla mamma Ivana Trump

Ivana Trump

“Il mio cuore è spezzato per la morte di mia madre. La mamma era brillante, affascinante, appassionata e perfidamente divertente. Ha portato forza, tenacia e determinazione in ogni sua azione. Ha vissuto la vita al massimo, senza mai rinunciare all’opportunità di ridere e ballare. Mi mancherà per sempre e manterrò sempre vivo il suo ricordo nei nostri cuori.”

Queste le parole di Ivanka per la sua mamma Ivana Trump che le ha dedicato su Instagram. A corredo del messaggio anche una carrellata di loro foto insieme. La donna d’affari, ex modella era molto amata anche dai vip italiani. A scriverle una dedica è anche Simona Ventura su Twitter: “Ivana NO .. non può essere vero . Non scorderò mai le nostre telefonate e i momenti passati insieme .. indimenticabili .. buon viaggio grande donna“. L’ex moglie di Donald Trump era infatti nota per essersi sposata con Rossano Rubicondi, il quale è venuto a mancare circa nove mesi fa e qualcuno, sul web, ha augurato alla coppia di vivere finalmente felici e liberi in paradiso.

