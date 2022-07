Il noto rapper Clementino ha avuto qualche guaio con la giustizia. In queste ore si è parlato di patente ritirata, ma in realtà…

Sono state ore movimentate quelle vissute dall’artista napoletano Clementino per il quale si era sparsa la voce di un imprevisto con la giustizia. Precisamente si era parlato di patente ritirata a Ischia. In realtà le cose stanno in modo diverso e a spiegarle è stato il diretto interessato…

Clementino, il giallo sulla patente ritirata: la spiegazione

Clementino

Secondo quanto veniva riportato nelle ultime ore, Clementino, o se preferita Iena Bianca, era stato vittima di una disavventura con la giustizia mentre si trovava a Ischia. I fatti, avvenuti nella notte di martedì scorso, sono venuti a galla solo oggi. Da quanto si era appreso, l’artista rapper si trovava alla guida di un veicolo Ncc senza patente sull’Isola Verde.

Dopo essersi esibito in un locale del posto, si diceva si fosse messo alla guida di una monovolume da Noleggio Con Conducente per rientrare in albergo. Durante il percorso, però, la polizia lo avrebbe fermato e avrebbe accertato che non aveva la patente giusta per guidare quel mezzo. Da qui, multa e ritiro della patente.

La smentita social

Alla luce di questo racconto che era uscito in queste ore, Clementino ha voluto fare chiarezza. Quale modo migliore se non un video su Instagram? “Allora, è arrivato il momento di chiarire cosa è successo. Come vedete mi trovo in commissariato. Non mi hanno ritirato la patente che, come vedete, è qui con me. In realtà quando mi hanno fermato non avevo con me la patente e mi hanno messo la multa. Quindi l’ho pagata ed eccomi qui. Chiedo a tutti i giornalisti di non scrivere stronz**e. Grazie, ciao a tutti”.

Di seguito il post del rapper su Instagram:

